Rede Globo - Reprodução

Publicado 21/02/2022 20:30 | Atualizado 21/02/2022 20:32

Rio - O apresentador do Grupo Globo, André Rizek, opinou sobre a derrota do Flamengo na final da Supercopa do Brasil. O goleiro Hugo Souza recebeu críticas do jornalista. Na opinião dele, o Rubro-Negro precisa de um goleiro mais confiável.

"O Hugo não virou, pelo menos nesse momento da carreira, ainda é um goleiro abaixo para ser titular no time do Flamengo. Caso ele prove o contrário no futuro, mudarei meu comentário, mas nesse momento ele não estar a altura do Flamengo. A posição de goleiro no Rubro-Negro ainda não está decidida na minha opinião", afirmou.

Rizek ainda afirmou que a posição de goleiro do Flamengo vive um momento complicado, já que Diego Alves vem passando por problemas físicos. O apresentador relembrou o começo de Hugo Souza no Rubro-Negro em 2020 e recordou como o início do jovem o impressionou.

"O Hugo, que quando surgiu, me impressionou. Inclusive, cheguei a coloca-lo como possível goleiro da Seleção Brasileira. Poxa, vi traços do Dida nele, o tamanho, a elasticidade", disse.