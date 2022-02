Zico em processo de recuperação de uma cirurgia no quadril - Reprodução/Kwai Zico

Publicado 21/02/2022 18:06

Rio - O ex-jogador Zico, maior ídolo da história do Flamengo, que recentemente fez uma cirurgia no quadril , divulgou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (21), tranquilizando todos os fãs e admiradores do ex-camisa 10. De muletas, o ex-atleta já iniciou a sua fisioterapia, e agradeceu o apoio dos torcedores do Rubro-Negro.

"Está tudo bem, eu fiz a cirurgia do quadril, coloquei a prótese, e agora vou ficar um pouquinho de molho. Recuperar bem, fazer uma boa fisioterapia, para voltar zerado. Obrigado por todos pelo carinho e pelas mensagens", disse o Galinho de Quintino.

Zico, que completará 69 anos no dia três de março, pretende comemorar seu aniversário 100% recuperado da cirurgia. Por isso, o Galinho segue com a sua recuperação a todo vapor, e pretende passar esta complicada fase de sua vida ao lado de amigos e familiares. Desse modo, o ex-jogador pediu afastamento temporário de suas funções no Kashima Antlers, do Japão.