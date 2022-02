Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/02/2022 16:50

Rio - O atacante Diego Rossi não será mais reforço do Flamengo. Antes encaminhado como contratação do clube carioca, o uruguaio acabou renovando o seu contrato com o Fenerbahçe. O clube turco exerceu a opção de compra do jogador, que estava emprestado pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e deixou o Rubro-Negro a ver navios. As informações são do jornal turco "Sporx".

Com isso, o Flamengo terá que buscar um novo alvo para reforçar o seu ataque. O Rubro-Negro também não conseguiu fechar a contratação de Everton Cebolinha, do Benfica. O clube português não topou as tentativas do Rubro-Negro de empréstimo e de compra e preferiu manter o brasileiro no elenco.

A contratação de mais um atacante é prioridade no clube carioca. O Flamengo perdeu Kenedy e Michael no começo da temporada, repôs uma saída com a chegada de Marinho, mas busca mais um jogador para fortalecer o elenco para 2022.