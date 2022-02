Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/02/2022 21:30

Rio - Criticado nas redes sociais nesta segunda-feira após não ter cobrado pênalti decisivo na Supercopa, Gabigol respondeu torcedores. Em um comentário, o jogador citou a marca de sete gols em finais, junto a Zico. Para o comentarista Osvaldo Pascoal o centroavante não deve se comparar ao ex-jogador.



- O Zico foi diferente de tudo. E você fica se comparando toda hora com ele nas redes sociais. Não há comparação, Gabriel. Eu defendo você aqui porque na hora lá se entende quem está melhor para bater o pênalti. Agora, não dá pra você ficar tratando tudo no superlativo e no pessoal - disse, antes de emendar:



- Tem que botar o pé no chão. O Zico é diferente. 'Ah agora só eu e o Zico temos sete gols em finais'. O Zico é o Zico, e acabou. Tem que ter um pouquinho de pé no chão. Gabigol tem que saber o lugar dele. É um importante jogador do Flamengo, é um bom jogador. Mas não é o Zico - completou.