Rio - O jovem Hugo Souza, goleiro do Flamengo titular na derrota para o Atlético-MG pela Supercopa do Brasil, viu a desconfiança da torcida em seu trabalho aumentar. Embora o arqueiro tenha tido um bom desempenho na disputa de pênaltis, fazendo duas defesas, o camisa 45 falhou no primeiro gol da equipe do Galo, o que fez com que muitos fãs do Rubro-Negro se irritassem com o atleta.

Com isso, a contratação de um goleiro de ponta voltou a ser pauta nos bastidores do Flamengo. Enquanto Hugo ainda é jovem, e tem grande desconfiança pela torcida, Diego Alves convive com problemas físicos constantes nos últimos tempos, fazendo com que a preocupação de Marcos Braz, Bruno Spindel e Cia fosse ainda maior.

Um dos nomes que mais chamou a atenção da diretoria Rubro-Negra foi o do goleiro Santos, do Athletico-PR. O atleta, de 31 anos, possui contrato com o Furacão até o final de 2023, fazendo com que o Flamengo fosse obrigado a pagar a multa rescisória caso queira contratar o arqueiro. Nomes como o de João Paulo, do Santos, também chegaram a ser cogitados, mas os valores pedidos impossibilitaram as negociações.

Enquanto o Flamengo segue no aguardo sobre uma possível investida no goleiro da equipe paranaense, a comissão técnica do Clube da Gávea segue lapidando o jovem Hugo.

“Não acham que o Hugo teve muito bem neste jogo em termos de concentração dentro da idade que ele tem? Teve muito sereno, se posicionou bem, defendeu dois pênaltis, deu a oportunidade de podermos ganhar”, disse o técnico Paulo Sousa.

Vale destacar ainda que Hugo Souza possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e já teve ofertas recusadas pelo Rubro-Negro por sua venda.