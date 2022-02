Meia Diego lamenta derrota do Flamengo na Supercopa - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/02/2022 17:07

Rio - O Flamengo não obteve o êxito de conquistar a Supercopa do Brasil pela terceira vez consecutiva, já que o título nacional ficou nas mãos do Atlético-MG, vitorioso na longa disputa de pênaltis, após empate em 2 a 2 nos 90 minutos. E, nesta segunda-feira, dia seguinte ao revés, Diego Ribas fez uma postagem em suas redes sociais comentando sobre a sensação atual, mandado um recado para a torcida e projetando o restante dos "processos" da temporada:



- Jogo difícil e muito disputado, como deve ser uma final. Decepcionado por não termos levantado essa taça, coroando todo o esforço da equipe, além de ter retribuído todo o apoio e carinho que recebemos de forma espetacular por todos os torcedores presentes em Cuiabá.



Que o resultado negativo nos faça evoluir e melhorar, para as próximas decisões mas que também não apague o que foi feito de bom até aqui.



Parabéns a toda equipe pela entrega que nos levou a mais uma final, do mais experiente aos mais jovens pela ousadia e coragem que demonstraram quando mais precisamos.



Seguiremos em frente, vivendo os processos e entendendo cada vez mais que enquanto estivermos aqui devemos dar o nosso melhor para que esse clube se torne cada vez mais vitorioso - escreveu o camisa 10, que entrou na segunda etapa e converteu a sua penalidade na decisão via marca da cal.

Agora, para se reerguer após o vice, o Flamengo terá a missão de enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Pela 8ª rodada, as equipes se enfrentam a partir das 20h desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.