Gabigol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 21/02/2022 14:47

Rio - Gabriel Barbosa viveu uma tarde de intensas e distintas emoções no último domingo, quando o Flamengo foi vice-campeão da Supercopa no Brasil, diante do Atlético-MG, após uma longa disputa por pênaltis e um gol seu no tempo regulamentar. O atacante, em meio a questionamentos sobre não ter cobrado uma penalidade máxima nas alternadas, alcançou uma marca impressionante de gols em decisões pelo clube e se pronunciou da seguinte forma:



- É sempre muito gratificante e motivo de honra para mim igualar números do nosso ídolo máximo Zico. Fico feliz por isso. Infelizmente não conseguimos o título, que era o mais importante e estávamos querendo muito. Mas nossa equipe se doou ao máximo e tentamos de todas as maneiras. Temos um 2022 todo pela frente e tenho certeza que muitas coisas boas virão - disse Gabi, através de sua assessoria de imprensa.

Explica-se a referência a Zico: com sete gols, Gabi igualou o Galinho de Quintino na história do Flamengo como maior artilheiro em grandes finais pelo clube. Já fez gols nas finais da Libertadores (3), Supercopa do Brasil (3) e Recopa Sul-Americana (1). Já Zico fez na Copa Libertadores (4) e Brasileiro (3). Até aqui, são cinco jogos, com quatro gols e uma assistência. Gabigol chegou em 2019 ao Fla e já disputou 152 partidas, somando 108 gols, ao todo.