Homem hostilizou torcedores do Flamengo - Reprodução

Publicado 21/02/2022 12:22

Rio - O Flamengo foi derrotado na final da Supercopa do Brasil pelo Atlético-PR, porém, algo que não tem nada a ver com a partida repercutiu nas redes sociais. Um vídeo que circula no Twitter mostra um homem presente no gramado da Arena Pantanal, em Cuiabá, hostilizando torcedores do clube carioca. Revoltados com os gestos do homem, os rubro-negros presentes interpretaram que o gesto feito por ele como racista.

Mais uma vez: ATO DE RACISMO de um funcionário não identificado do atlético, no jogo da Supercopa entre Flamengo e Galo em Cuiabá. Por favor, deem RT. Isso não pode passar despercebido. pic.twitter.com/RwPph0mDkj — Renatinha do Mengão (@renatarondeli) February 21, 2022

De acordo com o portal "Coluna do Fla", o homem é um funcionário do Atlético-MG. No vídeo, os torcedores do Flamengo se revoltam com o gesto, que foi interpretado por eles como uma imitação de "macaco".

"Um homem ainda não identificado, que estava juntamente com a comissão do Atlético, entra em campo após a vitória imitando um macaco e com a língua para fora. Não satisfeito, esse mesmo indivíduo subiu uma escada que dava acesso à arquibancada e fez gestos obscenos e ainda chamou os torcedores de macaco, mesmo sendo vaiado e chamado de racista", relata um torcedor nas redes sociais.



Recentemente, Gabigol foi alvo de ofensas racistas na derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Fluminense, no primeiro clássico da temporada, pelo Campeonato Carioca. O atacante foi chamado para depor na semana passada e o caso está sendo avaliado pelo TJR-RJ.