Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/02/2022 11:30

Rio - A contratação de um goleiro vem sendo debatida no Flamengo e de acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Rubro-Negro intensificou a sua busca por um atleta da posição. Segundo o site, o nome de Santos, do Athletico-PR, ganhou força e o clube carioca pode envolver um jogador do elenco na negociação.

Segundo o portal, nome do jogador, de 31 anos, agrada a comissão técnica rubro-negra. Com Diego Alves e Hugo Souza em baixa, a diretoria entende que é preciso contratar urgentemente um goleiro. Na final da Supercopa do Brasil, o jovem falhou no primeiro gol dos mineiros.

Ainda de acordo com a reportagem, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel devem encaminhar uma oferta ao Athletico nesta segunda-feira. O presidente do Athletico, Márcio Celso Petraglia, não abre mão de negociar o goleiro por 3 milhões de euros (R$ 18 milhões, pela cotação atual). Santos tem contrato com o Furacão até dezembro de 2023.

De acordo com o site, o desejo do Flamengo é contar com 80% dos direitos do goleiro. Com isso, o clube carioca planeja envolver Léo Pereira na negociação. Em baixa no clube carioca, o defensor é visto com bons olhos pelo torcedor do Athletico-PR. Pelo Furacão, o defensor foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil em 2018 e 2019.