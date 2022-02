Hulk - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 20/02/2022 15:15

O Atlético-MG está escalado para encarar o Flamengo neste domingo, às 16h, em Cuiabá, pela Supercopa do Brasil. Antonio Mohamed montou o time da seguinte forma: Everson; Mariano, Godín, Nathan Silva e Arana; Allan, Jair, Nacho, Savarino e Keno; Hulk.

Nos bastidores, o clima está quente entre Atlético-MG e Flamengo. As duas diretorias não foram ao evento promovido pela CBF, um jantar no último sábado, para que rolasse interação entre as duas cúpulas, que estão em guerra fria.