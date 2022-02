Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Divulgação

Publicado 20/02/2022 13:11

Rio - Após travarem uma batalha nos bastidores por conta do local da Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG seguem sem falar a mesma língua. Na noite do último sábado, a CBF promoveu um jantar em Cuiabá para tentar amenizar a situação antes da decisão, mas nenhum dos dois clubes enviou representantes. A informação é do "UOL".

O encontro promovido entre os clubes adversários é comum em grandes partidas. Diante do cenário que envolveu a partida, a CBF acreditava que poderia levantar "bandeira branca". No entanto, compareceram ao jantar dirigentes da entidade, cartolas dos clubes locais, e Emanuel Pinheiro, o prefeito de Cuiabá.

O regulamento da Supercopa do Brasil previa que as duas equipes chegassem a Cuiabá na última quinta-feira, mas o Atlético-MG criticou as condições de hospedagem e treinamento oferecidas na cidade, o que fez a CBF autorizar a chegada das equipes apenas no último sábado.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Pantanal.