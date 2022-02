Vice de futebol do Flamengo - Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

20/02/2022

Pedro Gallese Divulgação Rio - O Flamengo segue monitorando o mercado em busca de reforços para algumas posições, entre elas a de goleiro. De acordo com o portal "Torcedores.com", o nome de Pedro Gallese, do Orlando City-EUA e da seleção peruana, foi oferecido ao Rubro-Negro, que avalia a contratação.

Até o momento, o Flamengo não chegou a abrir negociações com o Orlando City pelo goleiro de 31 anos. No entanto, o desejo do time carioca é contratá-lo por empréstimo, com opção de compra ao fim do contrato.

Pedro Gallese é titular no Orlando City, o que deve dificultar uma possível negociação. Recentemente, ele foi alvo do Boca Juniors, mas se recusou a negociar com o time argentino ao descobrir que chegaria ao clube para ser reserva. No Flamengo, ele enfrentaria a concorrência de Hugo Souza e Diego Alves pela posição.

Além de Gallese, Neto, do Barcelona, Agustín Marchesín, do Porto e, Santos, do Athletico Paranaense, são outros nomes de goleiros que agradam ao clube.