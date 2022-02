Hugo Sousa - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 18/02/2022 19:56

Rio - Paulo Sousa comandou o Flamengo em cinco jogos. Agora, finalizada a fase de testes, o desafio é a primeira meta da temporada: a Supercopa do Brasil, cuja decisão será neste domingo, diante do Atlético-MG. Uma curiosidade envolvendo o período é que apenas um atleta iniciou quatro jogos como titular: Hugo Souza, que pode, enfim, se consolidar na meta rubro-negra.

Vale citar que nenhum atleta começou todos os jogos entre os 11 com Paulo Sousa, logo Hugo é quem possui mais minutagem neste início de projeto. A confiança depositada no jovem rendeu boas atuações, com defesas importantes, e uma falha crucial na única derrota até aqui, no Fla-Flu, por 1 a 0.



O português, aliás, o bancou antes mesmo de colocá-lo para jogar, avisando à diretoria que não queria que o negociassem.



Focado e prestigiado, Hugo manteve uma rotina intensa de treinamentos no período de férias. Internamente, tem sido reconhecido pela mudança positiva de postura no dia a dia. Ex-técnico da base e auxiliar do Fla, Maurício Souza, em entrevista ao "Charla Podcast'', chegou a externar que o jovem ficou "deslumbrado" quando ganhou as primeiras chances nos profissionais. Era hora de virar a chave.



Agora, caso siga a tendência e seja o titular contra o Galo, terá um tremendo teste de fogo, talvez o maior de sua carreira, para carimbar a sua titularidade. Talento com as mãos tem de sobra, e agora o camisa 45 tem se aprimorado com os pés, uma deficiência que o fez ser escanteado nos tempos de Rogério Ceni como técnico, que o retornou à terceira opção no setor (Gabriel Batista foi o reserva imediato de Diego Alves), por exemplo.

Por falar em Diego Alves, o goleiro de 36 anos ainda está sem o ritmo ideal e pode viver a sua primeira decisão pelo Flamengo no banco, o que pode antecipar a passagem de bastão para um promissor goleiro que, com menos de dois anos em ação como profissional, já passou por experiências diversas e até traumáticas, mas tem o amparo do técnico e de boa parte da torcida.



Em tempo: a possível chance de Hugo agarrar de vez a sua titularidade terá início às 16h deste domingo, quando Flamengo e Atlético-MG duelam pela Supercopa do Brasil. O duelo será realizado em Cuiabá e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!, direto da Arena Pantanal.