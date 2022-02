Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/02/2022 15:17

Petterson, destaque do sub-17, renova com o Flamengo Divulgação Rio - O Flamengo acertou, na última sexta-feira, a renovação com o atacante Petterson, um dos destaques do time sub-17. Ele assinou novo vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2026 e agora possui multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 582 milhões).

Conhecido no Ninho do Urubu como Pet, o garoto chegou ao clube aos 13 anos, através do ex-jogador Sávio. Foi ele o autor do gol do título brasileiro sub-17 contra o Vasco, em agosto do ano passado.

Após se destacar no ano passado no Brasileirão e na Copa do Brasil sub-17, marcando, respectivamente, sete e quatro gols, Pet disputou pela primeira vez neste ano a Copinha. Não chegou a marcar, mas deu três assistências ao longo da competição.