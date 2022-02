O Chelsea foi comprado em 2003 pelo magnata russo Roman Abramovich. O valor estimado da aquisição na época foi de cerca de 140 milhões de libras. Após a sua venda, os Blues conquistaram 4 títulos da Premier League e 2 Champions, - David Ramos

Publicado 18/02/2022 18:59

Rio - O meio-campista Jorginho, multicampeão com o Chelsea, da Inglaterra, revelou que tem vontade de jogar no Flamengo. Em entrevista ao programa "Resenha do Alê", de Alê Oliveira, no YouTube, o ítalo-brasileiro de 30 anos se declarou torcedor do São Paulo, mas afirmou que seria "interessante" atuar pelo Rubro-negro.

Jorginho fotos Divulgação

"Jogar no Flamengo seria interessante. Meu pai ia querer me matar porque ele é vascaíno, mas seria interessante. Além disso, a minha mãe é botafoguense, mas é isso, quero apanhar não (risos)", afirmou Jorginho em entrevista à 'Resenha do Alê'.



Jorginho pertence ao Chelsea desde 2018, quando foi descoberto pelos ingleses após se destacar pelo Napoli, da Itália. O meio-campista iniciou a carreira no território italiano atuando pelo Verona, em 2010.