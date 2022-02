MC Poze e Gabigol se preparam para lançar uma música juntos - Reprodução

Publicado 18/02/2022 16:59

Rio - O cantor MC Poze do Rodo, dono de hits como "Vida Louca" e "To Voando Alto", anunciou em uma publicação nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (18), que fará uma música com Gabigol, atacante do Flamengo. Poze, que já homenageou o Rubro-Negro em duas músicas ("Os Coringas do Flamengo" e "Seleção do Flamengo"), é figura conhecida pela torcida do Clube da Gávea, que constantemente vê vídeos do cantor nas redes sociais assistindo aos jogos da equipe.

Por outro lado, Gabigol, que no mundo da música adota o apelido de "Lil Gabi", tem apenas uma música lançada, chamada "Sei Lá". O trap, feito em parceria com os músicos Papatinho e Choji, já ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações no YouTube.

Gabigol e MC Poze do Rodo estiveram juntos no "Rep Festival", festival de música que ocorreu nos dias 12 e 13 de fevereiro, no parque dos atletas, no Rio de Janeiro, e fizeram a alegria dos Rubro-Negros que estiveram presentes no evento. Além de Poze, Gabigol também conversou e cantou com outros artistas, como Matuê, WIU, Mc Cabelinho e diversos outros.