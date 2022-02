Paulo Sousa - Paula Reis / Flamengo

Rio - Recém-chegado no Flamengo, o treinador português Paulo Sousa foi alvo da torcida e da imprensa por diversas vezes, desde que assumiu o comando do clube, mesmo tendo bons resultados no começo de sua trajetória no Rubro-Negro. Nesta sexta-feira (18), em entrevista ao podcast "Hoje Sim", do narrador Cléber Machado, o ex-treinador de clubes como Santos, São Paulo e Fluminense, Muricy Ramalho, disse que o treinador terá um grande desafio no Clube da Gávea, tendo em vista que ficará sob a “sombra” do técnico Jorge Jesus.

"Agora estão chegando outros técnicos que vão ter que provar. Esse ‘Turco’ aí do Atlético, o próprio Paulo Sousa do Flamengo. O do Flamengo mesmo vai ter um pepino danado, porque quem esteve lá foi o Jesus, que fez um dos melhores trabalhos em muitos anos no Flamengo e no Brasil. É uma pedreira que ele pegou. A cobrança vai ser grande", afirmou Muricy Ramalho.

Mesmo com críticas sobre seu trabalho, Paulo Sousa continua com um bom início no Flamengo. O próximo trabalho da equipe comandada pelo treinador português será o duelo contra o Atlético-MG neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O confronto marcará a decisão do título da Supercopa do Brasil.