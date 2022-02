Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Marcos BrazGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/02/2022 13:33

Rio - Ventilado como possível reforço do Flamengo, o zagueiro Ramiro Funes Mori está empolgado para defender o clube carioca. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o argentino já teria se comprometido a buscar a rescisão do contrato com o Al Nassr, seu clube atua, caso chegue a um acordo com o clube carioca.

De acordo com Nicola, o defensor, de 31 anos, "considera o Flamengo como um clube europeu atuando na América do Sul". Segundo o jornalista, empresário do atleta, Daniel Kozic, aguarda uma definição de Marcos Braz e Bruno Spindel, que voltaram da Europa, recentemente, para que o futuro do defensor seja definido.

O Flamengo fechou com Fabrício Bruno, do Bragantino, mas a contratação de mais um zagueiro foi pedida por Paulo Sousa. Além de Funes Mori, outro nome ventilado foi o de Felipe, do Atlético de Madrid, mas a contratação do brasileiro é considerada mais improvável.