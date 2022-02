Thiago Maia - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/02/2022 17:47

Nesta quinta-feira, o Flamengo anunciou que Thiago Maia recebeu alta do hospital após precisar ser internado para tratar de um corte profundo sofrido na perna esquerda. Dessa forma, o volante já inicia na sexta-feira, 18, o processo de recuperação no CT do Ninho do Urubu.



Na última segunda-feira, durante o treino, o meio-campista sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda. Assim, ele foi levado ao hospital para ser submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia - realizado com sucesso, como o Flamengo informou - e exames complementares.



O Flamengo não informou prazo de recuperação, mas Thiago Maia está fora da Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG. A partida acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal.