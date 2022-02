Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/02/2022 15:30

Rio - O ex-jogador Nunes, ídolo do Flamengo, afirmou em entrevista ao "Futlive", do SBT nesta quinta-feira, que Gabigol, apesar de ter conquistado uma Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros, não seria titular na histórica equipe de 1981. Além disso, ressaltou que o atleta "não entraria no lugar de nenhum jogador".

"Ele (Gabigol) não entraria no lugar de nenhum jogador. Eu me garanto. O que eu fazia dentro de campo, eu não daria espaço. Era um time maravilhoso, tanto que conquistamos o mundo. Eram jogadores conscientes dentro de campo", disse o ex-jogador Nunes no SBT.



Liderada por Zico, a equipe do Flamengo de 1981 conquistou o Carioca, Libertadores e Mundial. No último torneio, o Rubro-negro marcou destaque e presença na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, da Inglaterra.