Andreas Pereira - FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/02/2022 18:52

Substituído ainda no primeiro da partida entre Flamengo e Madureira, nesta quarta-feira no Conselheiro Galvão, o meia Andreas Pereira sofreu entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado, no Ninho do Urubu, antes da Supercopa do Brasil. No domingo, o time de Paulo Sousa enfrenta o Atlético-MG na primeira decisão de 2022 e já não conta com Rodrigo Caio e Thiago Maia. Com gols de Willian Arão e Everton Ribeiro, o Flamengo venceu o Tricolor por 2 a 1.

Andreas não estava fazendo uma boa partida e foi substituído aos 39 minutos, quando já havia recebido cartão amarelo e sido atendido após dividida, na qual ficou sentindo dores na perna esquerda. Willian Arão entrou em seu lugar e fez o gol da vitória do Rubro-Negro

Andreas será reavaliado nesta quinta, no CT, onde o grupo se reapresenta e inicia a preparação visando a partida contra o Atlético-MG, domingo, em Cuiabá.