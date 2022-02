Flamengo x Audax - PAULA REIS/FLAMENGO

Publicado 16/02/2022 16:46

Rio - A derrota do Palmeiras para o Chelsea por 2 a 1, na prorrogação, na final do Mundial de Clubes, voltou a gerar debate sobre a capacidade dos clubes brasileiros de enfrentar times europeus. Na opinião do ex-jogador Sávio, o Flamengo, que foi derrotado também na prorrogação pelo Liverpool, em 2019, e o Verdão teriam condições de vencer equipes do Velho Continente, desde que se arriscassem mais.

“Podiam acreditar um pouco mais nas suas capacidades, que de repente poderiam surpreender. Acho que foram jogos equilibrados. Nas décadas de 1980 e 90, a gente via um equilíbrio muito grande nas decisões. Nos últimos anos, principalmente, a gente vê um favoritismo muito forte do futebol europeu”, disse Sávio à Rádio Bandeirantes.

O último time brasileiro a conseguir superar um gigante europeu foi o Corinthians. Em 2012, o time paulista venceu o Chelsea por 1 a 0 na decisão do Mundial.