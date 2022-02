Luiz Eduardo Baptista - Foto: Reprodução/ESPN

Luiz Eduardo BaptistaFoto: Reprodução/ESPN

Publicado 16/02/2022 14:43

Rio - O clima entre os dirigentes de Flamengo e Atlético-MG segue pegando foco a poucos dias da Supercopa do Brasil. Em seu perfil no Twitter, o presidente do Conselho de Administração do clube carioca, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ironizou o pênalti marcado em favor do Galo na vitória do campeão brasileiro sobre o Athetic, pelo Campeonato Mineiro.

"Jogo difícil, tempo acabando, quem não pensou: já vi esse filme aí. Vai ter acréscimos além do razoável e pênalti salvador inexistente será marcado. Com ou sem VAR. E não é que aconteceu exatamente assim?", afirmou.

O Alvinegro de Belo Horizonte teve dificuldades e só conseguiu vencer a equipe mineira no fim da partida. O gol da vitória foi marcado por Hulk, em cobrança de pênalti. Flamengo e Galo se encaram neste domingo, em Cuiabá, pela Supercopa do Brasil.