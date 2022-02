Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/02/2022 09:10

Rio - Após quase duas semanas, chegou ao fim a viagem de Bruno Spindel e Marcos Braz pelo continente europeu. Os dois dirigentes do Flamengo retornaram nesta quarta-feira ao Rio de Janeiro e trouxeram na bagagem a permanência de Andreas Pereira, além de terem encaminhado a contratação do atacante Diego Rossi. As informações são do portal "globoesporte.com".

As negociações podem não ter sido as dos sonhos dos torcedores do Flamengo. Nomes como Everton Cebolinha, Thiago Mendes e Felipe foram ventilados, mas o Rubro-Negro acabou tendo dificuldades para contratar, ao menos neste momento.

Os dirigentes também viajaram para a França para tratar da negociação envolvendo o zagueiro Thuller. Revelado na base do Flamengo, o defensor está emprestado ao Montpellier, que deseja ficar em definitivo com o brasileiro.

A contratação de um atacante era a prioridade. Sem conseguir fechar com Everton Cebolinha, o Flamengo encaminhou o reforço de Diego Rossi, atacante uruguaio do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Com isso, o elenco rubro-negro irá repor as saídas de Michael e Kenedy, já que Marinho, ex-Santos, já havia chegado.