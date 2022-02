Anderson Daronco - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 15/02/2022 20:22

Rio - Tanto Atlético-MG quanto o Flamengo já estão cientes de quem serão os responsáveis pela arbitragem na Supercopa do Brasil, a ser realizada neste domingo, em Cuiabá. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o juiz da decisão será o gaúcho Anderson Daronco (Fifa/RS).



Já o árbitro de vídeo será Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul. Os assistentes serão os seguintes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO). Ambos os bandeirinhas pertencem ao quadro da Fifa.

A Supercopa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo na Arena Pantanal, terá 80% da capacidade do público autorizada, cerca de 35 mil lugares (saiba mais aqui). A bola rolará às 16h (de Brasília) deste domingo, e o LANCE! transmite o confronto em Tempo Real e direto do palco da final.