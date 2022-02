Everton Cebolinha em ação pelo Benfica - José Manuel/Getty Images

Everton Cebolinha em ação pelo BenficaJosé Manuel/Getty Images

Publicado 15/02/2022 15:50

Rio - O atacante Everton Cebolinha, do Benfica, de Portugal, não tem interesse em retornar ao Brasil neste momento. Após saber disso, o Flamengo desistiu da contratação do jogador de 25 anos. A informação é do jornal "Extra".

Para repatriar o ex-jogador do Grêmio, o Flamengo teria que arcar com 20 milhões de euros para poder iniciar a negociação com o Benfica. Por outro lado, quando soube do valor desejado pelo clube português, o Rubro-negro encerrou a sondagem.

Após vender o atacante Michael para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o Flamengo correu atrás de Marinho e conseguiu fechar a contratação do ex-jogador do Santos. Desde então, o atleta passou a ser relacionado pelo Rubro-negro e estreou com gol na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, pelo Campeonato Carioca.