Bruno Henrique - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/02/2022 20:10

Rio - O Flamengo teve uma boa notícia durante o treino desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. O atacante Bruno Henrique, que vinha se recuperando de lesão na coxa direita, foi a campo e conseguiu treinar normalmente com os companheiros. A tendência é que ele esteja em campo na Supercopa do Brasil, no próximo domingo, contra o Atlético-MG, na Arena Pantanal.

No último sábado, Bruno Henrique já havia ido a campo, mas não conseguiu participar de toda atividade, diferente desta segunda. Sua reação ao treino será avaliada para definir se ele poderá ou não ser aproveitado alguns minutos na partida contra o Madureira, na próxima quarta, em Conselheiro Galvão.

Outra boa notícia para Paulo Sousa é sobre David Luiz. O zagueiro, que foi poupado nos últimos jogos por conta de desgaste muscular, também está treinando normalmente e não deve ser problema para enfrentar o Galo.