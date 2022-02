Paulo Sousa - Paula Reis / Flamengo

Publicado 14/02/2022 18:18

Rio - Recém-chegado ao Flamengo, Paulo Sousa terá diversos desafios no comando do Flamengo ao longo de 2022. Na opinião de Casagrande, o principal deles é conseguir uma maneira do atacante Pedro ser utilizado no time titular.

"“Acho que estava faltando isso. Um treinador que chegasse e percebesse que você tem um super jogador no banco. É um centroavante com muita qualidade, que bate de direita, esquerda, sabe fazer tabela… E estava sem ser utilizado", destacou Casão durante o "Seleção SporTV".

"Acho que o Paulo Sousa vai fazer de tudo para colocar o Pedro e o Gabriel juntos. Vai utilizar, dar moral e confiança. O jogador precisa se sentir que é útil. Quando não se sente isso, mesmo sendo um grande jogador, dá uma desanimada”, completou.