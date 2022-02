CT Ninho do Urubu - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 14/02/2022 17:49

Rio - Mesmo já contendo uma estrutura de nível europeu, o CT Ninho do Urubu, local onde o Flamengo realiza os seus treinamentos, contará com mais uma novidade a partir das próximas semanas. Isto porque, o clube irá fazer uma obra no campo dois, onde será adicionado o gramado híbrido, semelhante ao novo gramado do Estádio do Maracanã. Inclusive, a empresa que irá realizar esta troca de gramado no centro de treinamento do clube, é a mesma que está fazendo a reforma no tradicional estádio. A informação é do jornalista Diogo Dantas.

O gramado híbrido consiste numa combinação de grama natural com grama sintética. No Maracanã, por exempo, 90% do novo gramado será natural, enquanto os outros 10% serão artificiais. Ainda não se sabe a porcentagem de grama natural e sintética do novo gramado do Ninho do Urubu. No entanto, a tendência é que seja igual ao do estádio onde o Rubro-Negro manda os seus jogos.

Vale ressaltar ainda que, o campo que receberá o gramado híbrido, foi reformado recentemente, quando refletores foram instalados no local, fazendo com que o técnico português Paulo Sousa possa mandar treinos noturnos no CT Ninho do Urubu.