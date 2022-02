Marcos Braz - Divulgação

Marcos BrazDivulgação

Publicado 14/02/2022 14:13

André, volante do Flamengo Reprodução Rio - O Flamengo fechou, nesta segunda-feira, a contratação do volante André, de 18 anos, um dos destaques do Novorizontino na disputa da última Copinha. Ele assinou com a equipe carioca um contrato de duas temporadas.

"É com muita alegra e satisfação que chego a um dos maiores clubes do futebol mundial. O Flamengo não precisa de credenciais. E vestir essa camisa é uma grande responsabilidade, que me dá muito orgulho de ter a partir deste momento", escreveu André nas redes sociais.

"Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, ao clube, por acreditar no meu potencial, aos meus familiares, por todo o apoio nessa trajetória, e aos meus representantes por todo suporte na gestão da minha carreira. Também fica a minha gratidão ao Novorizontino, por ter me ajudado na minha formação como atleta. Agora é trabalhar forte para levar o Flamengo a todas as conquistas na temporada. Contem comigo sempre, Nação! Agora eu sou Mengão!", completou.