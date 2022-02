Flamengo conquistou seu segundo título mundial de basquete ao vencer o Burgos por 75 a 62 - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 13/02/2022 17:14

Rio - Oito anos após a primeira conquista, o Flamengo, enfim volta a ser campeão mundial de basquete. O Rubr-Negro enfrentou o San Pablo Burgos, da Espanha, na grande final da Copa Intercontinental, e dominou totalmente a partida, vencendo pelo placar de 75 a 62, em jogo disputado no Ginásio Hassan Moustafa, no Cairo, capital do Egito.

Na última vez que foi campeão, em 2014, o Clube da Gávea venceu a Copa Intercontinental no Rio de Janeiro, em frente a sua torcida. O único atleta que esteve presente nas duas conquistas do Rubro-Negro é o ala Olivinha, carinhosamente apelidado de "Deus da Raça" pela torcida, e que está no clube desde 2012.

Esta é a terceira vez que o Flamengo chega na final da competição. Além do título de 2014, o clube também disputou a final da edição de 2019. No entanto, foi derrotado para o AEK, da Grécia, por 86 a 70, e ficou apenas com o vice-campeonato.

Na partida deste domingo, o Flamengo teve total dominância no duelo. Inclusive, o Rubro-Negro só ficou atrás do placar em dois momentos do jogo, ambos no início da partida: quando o Burgos abriu 2 a 0, e depois quando o jogo estava 4 a 3 para a equipe da Espanha.

Com o bicampeonato, o Clube da Gávea segue fazendo parte da história dos esportes. Isto porque, apenas três clubes já foram campeões mundiais no basquete e no futebol. Além do Rubro-Negro, Barcelona e Real Madrid também possuem este feito histórico.