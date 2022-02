Paulo Sousa testa formações diferentes no Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/02/2022 18:29

Rio - O técnico Paulo Sousa fez mais um pedido para a diretoria do Flamengo. Além de dar o aval para o Rubro-negro entrar em contato com o goleiro Santos, do Athletico-PR, o treinador português ressaltou a importância de ter mais um meio-campista que cumpra a função "box to box". A informação é do portal "Goal".

Paulo Sousa acredita que não há um volante no elenco rubro-negro que tenha intensidade e jogue de área a área. O meio-campo defensivo do Flamengo conta com Willian Arão e Andreas Pereira na equipe titular. Por outro lado, o treinador português não indicou nenhum atleta, mas apenas encaminhou as características para o departamento de futebol.

Neste domingo, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, às 19h, no Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-negro ocupa a quarta colocação e soma 10 pontos.