Marcos Braz - Divulgação

Marcos BrazDivulgação

Publicado 11/02/2022 20:55 | Atualizado 11/02/2022 20:55

Rio - O Flamengo está negociando o empréstimo do zagueiro Otávio para o Sampaio Corrêa nesta temporada. O jogador de 19 anos tem contrato com o Rubro-negro até dezembro de 2023. Além do atleta, o diretoria rubro-negra recebeu sondagem da Chapecoense pelo atacante Thiaguinho. A informação é do portal "GE".

Otávio Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Previsto para novembro, o Rubro-negro tem conversa encaminhada para emprestar o zagueiro até o fim da Série B. O jogador disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior e possui vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023.

Além de Otávio, o Flamengo recebeu sondagem da Chapecoense pelo atacante Thiaguinho. O jogador de 20 anos foi contratado em 2019, custa R$ 7 milhões e tem contrato até dezembro de 2024. Apesar do interesse, o clube catarinense ainda está avaliando se deve investir em uma proposta.