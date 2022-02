Santiago Ocampos assinando contrato com o Flamengo - Reprodução/Instagram

Publicado 11/02/2022 16:23 | Atualizado 11/02/2022 16:26

Rio - O lateral-direito paraguaio, Santiago Ocampos, contratado pelo Flamengo em dezembro de 2021, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira (11). O jovem, de apenas 19 anos, era atleta do Beitar Jerusalém, de Israel, assinou contrato de três anos com o Rubro-Negro.

Antes de ir para o Flamengo e para o clube de Israel, Santiago atuou pelo Deportivo Luqueño, do Paraguai, e pela Juventus, da Itália, além de diversas passagens pela Seleção Paraguaia Sub-17.

Com a regularização no BID da CBF, o atleta está livre para ser utilizado, tanto no elenco Sub-20, quanto no elenco profissional. Atualmente, a equipe principal do Flamengo conta com Mauricio Isla, Matheuzinho e Rodinei na posição.