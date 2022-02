Técnico Paulo Sousa. Treino do Ninho - 04-02-2022-43 - Gilvan de Souza/Flamengo

Técnico Paulo Sousa. Treino do Ninho - 04-02-2022-43 Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/02/2022 09:25 | Atualizado 11/02/2022 09:26

Rio - O Flamengo venceu, mas não convenceu contra o Audax, na noite da última quinta-feira, em Volta Redonda. Chamado de "burro" pela torcida no triunfo por 2 a 1, Paulo Sousa minimizou os gritos vindos da arquibancada e disse entender os rubro-negros.

"A torcida é muito passional, sabemos que as coisas acontecem há anos com treinadores e jogadores. Conforme ganhamos, te idolatram, metem-lhe lá em cima. E outras vezes te criticam. Isso faz parte do nosso dia a dia. E são eles que acabam por ter sempre a razão porque são eles que estão no estádio e querem ver as suas coisas, mas a paixão deles os levam a ser diferentes hoje e amanhã", disse o português.

Apesar da equipe ter deixado a desejar, Sousa não se mostrou preocupado com a atuação.

"Não escondi desde o início, seja para o time ou publicamente. A equipe sabe o nosso modelo, o que pretendemos no nosso jogo, sobretudo ter domínio e a bola. Criar oportunidades várias, seja no corredor central ou pelos lados. Para além da minutagem que pretendemos dar a todos, também quero expô-los de forma positiva para tomarmos certas decisões", disse.

"Sentimos muitas dificuldades em certos momentos, outras com mais facilidades, sobretudo no segundo tempo, quando poderíamos ter feito o terceiro e o quarto gols. Temos que ser muito mais eficazes nesses momentos onde somos claramente superiores ao nosso adversário", completou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 19h, contra o Nova Iguaçu, em Volta Redonda.