Marcelo Moreno atuando pelo FlamengoBuda Mendes/Getty Images

Publicado 10/02/2022 18:59

Rio - Aos 34 anos, o ex-atacante de clubes como Flamengo e Cruzeiro, Marcelo Moreno é o novo jogador do Cerro Porteño, do Paraguai. O atleta boliviano foi anunciado pelo clube na tarde desta quinta-feira (10), e chegou ao 14º clube de sua carreira.

OFICIAL | Marcelo Moreno Martins es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero



¡Bienvenido al Más Popular, Flecheiro! pic.twitter.com/4R1a9kw9jc — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) February 10, 2022

Pela Seleção Boliviana, o atacante vive um ótimo momento, já que é o artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com 10 gols marcados.

Na última temporada, Moreno etava atuando pelo Cruzeiro. Porém, o atleta não conseguiu se adaptar à nova realidade financeira do clube, e optou pela rescisão do contrato com a Raposa.

Embora não tenham jogados juntos, Marcelo Moreno terá outro ex-Flamengo como seu companheiro de equipe. No começo deste ano, o Cerro Porteño acertou a contratação do volante paraguaio Piris da Motta, que foi campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Clube da Gávea.