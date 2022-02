Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/02/2022 15:02

Rio - Após a abertura de um inquérito ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD) para investigar o caso de racismo envolvendo Gabigol no Fla-Flu do último domingo, o Flamengo encaminhou petição com laudo pericial elaborado, na última quarta-feira, por perito Ricardo Molina de Figueiredo. As informações são do portal "UOL".

Segundo o site, foi ainda anexado um vídeo com conteúdo que alega ser prova da suposta ofensa racial dirigida ao atleta. A investigação do TJD-RJ foi instaurada após pedido do Fluminense. O tribunal solicitou câmeras do Nilton Santos para tentar identificar os possíveis envolvidos.

É impressão minha ou chamaram o @gabigol de “Macaco”? Caso seja isso mesmo, haverá consequências maiores ou só passada de pano com notinha do Fluminense pedindo desculpas? pic.twitter.com/rOp2WKv8Xj — Antonio Tabet (@antoniotabet) February 6, 2022

"Diante das alegações contidas na peça apresentada a esta presidência, determino a instauração de inquérito, na forma do artigo 81 do CBJD, para apurar os fatos narrados pelo denunciante; diga-se, de louvável iniciativa", escreveu Renata Mansur, presidente do TJD, em um trecho da decisão de abrir o inquérito.

A denúncia aconteceu após um vídeo ter circulado nas redes sociais em que o atacante do Flamengo é hostilizado por torcedores do Fluminense enquanto caminha para o vestiário no intervalo do clássico. Em vídeo que circula nas redes sociais, Gabigol é chamado de "macaco".