Zagueiro Fabrício BrunoFoto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 10/02/2022 16:02

Rio - Fabrício Bruno, terceiro reforço do Flamengo para a temporada de 2022, teve seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (10) e já está a disposição do técnico Paulo Sousa para os próximos jogos do Rubro-Negro.

O atleta, que estava no Red Bull Bragantino, fez toda a sua pré-temporada pela equipe de Bragança Paulista e está em ótimas condições físicas. No entanto, o defensor não enfrenta o Audax, nesta quinta-feira, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. A expectativa é de que o zagueiro esteja relacionado para o duelo de domingo (13) contra o Nova Iguaçu.

Fabrício Bruno já está regularizado e pode estrear pelo Flamengo Reprodução

Fabrício Bruno possui 25 anos, e é natural de Contagem, em Minas Gerais. Antes de ser contratado pelo Rubro-Negro, o atleta atuou pelo Cruzeiro, Pela Chapecoense e pelo Red Bull Bragantino. Em sua carreira, o defensor atuou em 105 partidas, e fez três gols.