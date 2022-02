Andreas Pereira - Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Andreas Pereira - FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/02/2022 15:50

Rio - O comentarista Carlos Alberto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou o investimento do Flamengo no meia Andreas Pereira e sugeriu a contratação do atacante Everton Cebolinha, do Benfica, de Portugal. Para contratar o meio-campista em definitivo, o Rubro-negro terá que investir R$ 63 milhões no atleta.

"Acho alto o valor, por esse valor, era melhor ir no Cebolinha. Porque é uma posição mais difícil de encontrar, já que no meio-campo você consegue arrumar um jogador até mais barato", disse o comentarista Carlos Alberto.

"Porém, acho ele (Andreas) muito bom jogador, acho que ele não deve ser marcado pelo erro que ele cometeu na Libertadores. O erro não faz ele deixar de ser bom jogador, ele é muito bom jogador. Flamengo está com muito dinheiro e está fazendo manutenção do seu elenco", concluiu.