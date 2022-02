Flamengo x Audax - PAULA REIS/FLAMENGO

Publicado 10/02/2022 20:58

Rio - Apesar de uma atuação que não convenceu sua torcida, Flamengo venceu o Audax por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Gabigol e Thomás, contra, fizeram os gols do Rubro-Negro, enquanto Hugo Sanches marcou o gol de honra do time de Angra dos Reis.

Com uma escalação surpreendente, improvisando Isla e Filipe Luís em uma linha de três zagueiros e Matheuzinho e Lázaro abertos como alas, o Flamengo teve dificuldades para se encontrar no início da partida e acabou levando alguns sustos. Hugo Sanches teve duas boas chances nos primeiros minutos para abrir o placar, mas em uma cabeceou para fora e na outra viu seu xará Hugo Souza fazer a defesa.

Com o passar do tempo, o Flamengo conseguiu ter mais a bola e marcar presença no campo de ataque, mas tinha dificuldades de concluir as jogadas e optou muito pelos cruzamentos. No fim da primeira etapa, Lázaro, que fez boa partida, encontrou Gabigol sozinho na ponta esquerda. Mesmo sem ângulo, o camisa 9 soltou uma bomba e acertou na gaveta do goleiro Max.

Mesmo marcando nos acréscimos, o Rubro-Negro ainda teve tempo de tomar um susto. No último lance da primeira etapa, Matheuzinho acabou furando e a bola sobrou para Fernando Medeiros encher o pé, mas a bola explodiu na trave e o time de Paulo Sousa foi para o vestiário em vantagem no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo contou com a sorte para ampliar o placar. Andreas Pereira cobrou falta para o meio da área e o zagueiro Thomás se atrapalhou, jogando contra o próprio patrimônio para marcar o segundo gol rubro-negro.

Apesar da vantagem no placar, o Flamengo cometia diversos erros defensivos e via o Audax ter alguns momentos de perigo. A desatenção acabou custando caro ao time de Paulo Sousa. Após Léo Pereira, que foi vaiado pela torcida, errar o domínio na saída de jogo, a bola sobrou para Hugo Sanches bater rasteiro e diminuir para o time de Angra dos Reis.

Mesmo "gostando do jogo", o Audax esbarrou em suas deficiências técnicas e não conseguiu ameaçar mais o gol do Flamengo. O time da Gávea, por sua vez, criava boas oportunidas, mas não conseguia transformá-las em gol. A melhor delas aconteceu quando Pedro entrou livre na área e tocou por cima do goleiro Max, mas o zagueiro Lucas Rocha tirou em cima da linha e manteve o 2 a 1 no placar.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 10 pontos e se consolidou no G4 do Campeonato Carioca. O próximo compromisso do time de Paulo Sousa será no próximo domingo, às 19h, contra o Nova Iguaçu, novamente no Raulino de Oliveira.

FLAMENGO X AUDAX

Local: Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

FLAMENGO: Hugo; Isla, Léo Pereira e Filipe Luís (Cleiton); Andreas Pereira, Thiago Maia (Willian Arão), Matheuzinho (Everton Ribeiro) e Arrascaeta (Marinho) e Lázaro; Gabigol e Pedro (Diego Ribas). Técnico: Paulo Sousa.

AUDAX: Max, Lucas Mota, Lucas Rocha, Thomás e Thiagão (Maxwell) e João Vitor; Léo Bueno (Lucas Grafite), Fernando Medeiros e Hugo Sanches; Carlinhos (Anderson Lessa) e Misael (Danilo). Técnico: Alex Alves.

Gols: FLA: Gabigol (47' do 1ºT) e Thomás (contra) (8' do 2ºT); AUD: Hugo Sanches (25' do 2ºT)

Cartões amarelos: FLA: Cleiton e Willian Arão; AUD: Thomás e Lucas Mota