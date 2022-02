Marcos Braz - Divulgação

Publicado 11/02/2022 10:51

Neto chegou ao Barcelona em 2019, mas só jogou 17 partidas desde então Divulgação/Barcelona Rio - O Flamengo parece estar mesmo disposto a buscar um nome de peso para o gol. De acordo com o jornalista Ekrem Konu, o Rubro-Negro voltou a mostrar interesse na contratação do goleiro Neto, do Barcelona.

A ideia dos dirigentes do Flamengo, que estão na Europa em busca de reforços, é conseguir a contratação do brasileiro sem custos. No entanto, vale lembrar que o time carioca fez uma proposta de empréstimo em janeiro, que foi recusada pelo clube catalão.

Para a posição de goleiro, o Flamengo tem, atualmente, Diego Alves e Hugo Souza. Porém, as condições físicas do titular, que conviveu com lesões na última temporada e sequer estreou na atual, preocupam. Além disso, o reserva ainda oscila muito seu desempenho.