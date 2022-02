Everton Cebolinha em ação pelo Benfica - José Manuel/Getty Images

Publicado 11/02/2022 15:35

O Flamengo não esconde que tem interesse no brasileiro Everton Cebolinha, hoje no Benfica.



Porém, a tentativa de tirar o jogador de Portugal não será fácil e um recado claro foi dado, nessa sexta-feira, pelo técnico Nelson Veríssimo, que assumiu a equipe após a demissão de Jorge Jesus.

Em coletiva de imprensa, o treinador falou da possibilidade dele voltar ao Brasil. "Garantias (que ele vai ficar) ninguém pode dar, havendo cláusulas de rescisão e mercados abertos. Mas, se houver algum clube interessado que pague a multa, não há muito a fazer", apontou.

O técnico também aproveitou para analisar o atual momento do atacante. "O Everton é um jogador que tem crescido muito nos últimos tempos, com o qual contamos. Não me adianta muito falar das suas caraterísticas, está à vista de todos. O coletivo, estando forte, também permite que as individualidades se destaquem", respondeu o treinador dos encarnados.

O que se sabe é que o Benfica deseja ao menos recuperar o investimento de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) que fez na contratação do jogador junto ao Grêmio. Os valores são distantes do que o Flamengo desejaria pagar pelo atacante. Além disso, não há a possibilidade do Benfica topar nem uma proposta de empréstimo, com opção de compra.

Vale lembrar que Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa. Por lá, após o acerto em definitivo por Andreas Pereira, junto ao Manchester United, os dirigentes do Flamengo, tentam acertar com mais reforços, entre eles, Thiago Mendes, do Lyon.