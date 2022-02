Pablo Marí - (Foto: Divulgação/Flamengo)

Pablo Marí (Foto: Divulgação/Flamengo)

Publicado 11/02/2022 14:25

Rio - O zagueiro espanhol Pablo Marí, que recentemente deixou o Arsenal para assinar, por empréstimo, com a Udinese, da Itália. Em sua partida de estreia, contra o Torino, o defensor começou com o pé direito, e sua equipe venceu o duelo por 2 a 0, com grande atuação do ex-atleta do Flamengo.

Após o confronto, Marí foi perguntado pela Rádio Marca sobre sua passagem pelo futebol brasileiro. O espanhol rasgou elogios ao clube, e comentou sobre o impacto do título da Copa Libertadores ao Rubro-Negro.

"O Flamengo foi uma oportunidade que tivemos que aproveitar, mas não imaginava que o que aconteceu iria acontecer. Foi algo único. Maravilhoso. Eles não ganhavam há 30 anos", disse o defensor.

O zagueiro da Udinese também foi questionado sobre sua expectativa de sua passagem no futebol italiano.

"Agora tenho a oportunidade de jogar na minha quinta liga na minha carreira esportiva e espero que não seja a última. É um prazer jogar na Série A. Cresci querendo ser um grande zagueiro. Para mim são três meses muito importantes na minha carreira. Ele os enfrentou com entusiasmo. Já disse ao treinador que sou indiferente a jogar em um perfil ou outro da defesa", disse Pablo Marí.