Chegada do atacante Marinho ao Flamengo - 28-01-2022 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/02/2022 15:00

Rio - Na manhã desta sexta-feira (11), os novos participantes do Big Brother Brasil 2022 , Larissa e Gustavo tiveram seu primeiro contato com os Brothers e Sisters da casa mais vigiada do Brasil. Os dois integrantes chegaram dentro da tradicional casa de vidro, e dependerão do público para poderem entrar realmente na casa do BBB. Douglas foi quem apertou o botão que revelou os dois novos participantes do programa.

Assim que foram revelados, os participantes da casa de vidro começaram a conversar com os Brothers e Sisters da casa, e, inclusive, falaram sobre diversos assuntos que aconteceram enquanto eles estavam confinados.

Um dos assuntos foi o Flamengo. Gustavo, que é palmeirense assumido, revelou ao flamenguista Paulo André que Marinho foi contratado pelo Rubro-Negro. Imediatamente, o atleta olímpico pulou de felicidade, e foi comemorar ao lado de Arthur Aguiar, outro torcedor do Clube da Gávea. Confira o momento:

a reação do PA ouvindo do Marinho KKKKKKKKK EU AMO pic.twitter.com/kwYEeB5tsY — sofi (@itsofis) February 11, 2022

Além de Paulo André e Arhur Aguiar, Douglas Silva, Brunna Gonçalves e Lucas Bissoli também são torcedores declarados do Rubro-Negro, que tem a maior torcida entre os participantes do programa. Em seguida vem o Corinthians, que tem em sua torcida as Sisters Jade Picon e Natália, além da já eliminada Naiara Azevedo. Pedro Scooby e Eliezer são torcedores declarados do Vasco, enquanto Rodrigo torce para o São Paulo, e Bárbara para o Grêmio. Maria, Tiago Abravanel, Linn da Quebrada, Jessilane, Luciano, Laís, Vinicius e Eslovênia não declararam sua torcida.