Larissa e Gustavo são os participantes que ingressarão na casa de vidro nesta sexta-feiraReprodução/Globo

Publicado 10/02/2022 18:58 | Atualizado 10/02/2022 19:06

Rio - O público está cada vez mais perto de conhecer os participantes da casa de vidro. A TV Globo anunciou, nesta quinta-feira (10), que a estreia da dinâmica no "BBB 22" será transmitida ao vivo pelo canal aberto da emissora carioca, em plantão previsto para as 10h45. Larissa e Gustavo formam a dupla de anônimos que terão a chance de entrar no reality show, caso os telespectadores aceitem sua permanência na casa através de votação.

Até o momento, os participantes atuais da atração não sabem que estão prestes a conhecer mais dois possíveis integrantes do elenco desta edição. Nesta sexta-feira, quando os brothers e sisters acordarem, Gustavo e Larissa já estarão acomodados em uma instalação dentro da academia montada na casa. Caberá aos moradores ter coragem para apertar um botão no jardim da casa, que revelará os visitantes no local.

Conforme anunciado por Tadeu Schmidt na última sexta-feira, o público terá o poder de decidir se os candidatos da casa de vidro se juntarão, ou não, à disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e o resultado será anunciado no domingo, dia 13. Se forem aceitos, entram imunes e com a responsabilidade de dar um voto aberto, em conjunto, na formação de paredão, somando aos votos dos demais participantes.

Natural de Pernambuco, Larissa Tomásia não escondeu a surpresa em ter sido chamada para a dinâmica: “Primeiramente eu chorei de felicidade, depois eu fiquei ansiosa, nervosa. Foi uma sensação de adrenalina, fiquei eufórica”. A influenciadora de 25 anos ainda acrescenta qual é o seu objetivo no reality: “Eu não estou aqui para brincadeira, não. Se for para brincar, eu prefiro nem entrar”.

Enquanto isso, o autodeclarado "hétero top" Gustavo Marsengo, de 31 anos, afirma que está pronto para entrar no reality show: “Eu me inscrevi para o BBB uma vez, quando tinha 20 anos, e ainda bem que não me escolheram porque eu não tinha cabeça para jogar o jogo. Agora eu me considero muito mais preparado para entrar na casa”, declarou o curitibano.