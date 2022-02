Natália explica beijo em Eliezer - Reprodução/Globoplay

Publicado 10/02/2022 16:59

Rio - Natália conversou com Jessi sobre os beijos que deu em Eliezer durante a festa da líder Jade Picon, que aconteceu na última madrugada, no "BBB 22". A participante revelou que não está bem depois do ocorrido.

fotogaleria "Ai, cara, o que aconteceu ontem? eu estou me sentindo mal, você acredita?", contou. "Não sei. Por ter beijado o Eli?", questionou Jessi. Foi então que Natália abriu o coração sobre os beijos trocados com Eliezer.

"É. Estou me sentindo super mal. Primeiro: estou mal pela situação. Na hora, eu levei bem na zoeira. [...] Hoje eu parei para racionar, porque até então eu não tinha raciocinado, não. Estou bem agoniadinha. Estou me sentindo ridícula", desabafou.

"É que nem eu te falei, eu até perguntei depois se você estava se sentindo arrependida porque, velho, não adianta chorar pelo leite derramado", avisou Jessi. "Tipo, eu levei bem na zoeira, aí parece que depois deu aquele baque, eu falei: 'Epa, pera aí, aconteceu alguma coisa de errado, algo de certo não está certo', contou Natália.

"Foi muito na zoeira, nada de romancezinho, foi muito na zoeira mesmo. Foi tipo: 'Ah, vamos lá, você sabe guardar um segredo?'. Um segredo com milhares de câmeras aqui dentro", completou a participante.