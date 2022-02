Laís, do 'BBB 22', e seu falecido pai, Augusto Caldas - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2022 15:14

Rio - Na última quinta-feira (9), completou-se dois meses desde que Laís, do "BBB 22", perdeu seu pai, Augusto Caldas. A equipe que administra as redes sociais da médica não deixou a data passar despercebida e publicou uma série de fotos da sister com o patriarca, prestando homenagem para o senhor.

"Hoje Laís acordou tristinha, pois completa dois meses da partida do homem que foi o maior herói e amor da sua vida. O senhor Augusto Caldas, seu pai. Se hoje ela está no BBB, é principalmente com o apoio dele, que ajudou a alimentar esse sonho", diz o texto na legenda da publicação no Instagram.

"Mesmo em meio a dor da perda, ela resolveu seguir e viver este sonho tão almejado, e que foi idealizado também e regado pelo amor, afeto e incentivo do seu pai. Temos certeza que onde ele estiver neste momento, está muito feliz com essa conquista, e acima de tudo, da filha que tanto honrou os seus esforços. Daqui emanamos muita energia positiva, para que ela fique bem", finaliza.

Laís já havia comentado sobre a tristeza de enfrentar a morte de seu pai um mês antes de ser confinada no "BBB 22". "Ele já estava acamado, já não estava levantando nem pra ficar na cadeira de rodas", contou, durante uma conversa com Bárbara na prova de imunidade que marcou o início da edição. De acordo com a médica, Augusto foi vítima de uma infecção generalizada: "É aquela coisa que a gente não quer ver o sofrimento da pessoa. A gente entrega muito pra Deus e fala assim: 'Dê o que for melhor pra ele, não o que é melhor pra gente'", desabafou.

