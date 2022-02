Gil do Vigor - Reprodução/Gshow

Publicado 10/02/2022 14:28

Rio - Durante participação no "Mais Você" desta quinta-feira (10), Gil do Vigor deu sua opinião sobre Gustavo, participante da casa de vidro do "BBB 22". O curitibano e a pernambucana Larissa dependem da decisão do público para integrar o reality show. Ou entram os dois ou nenhum.

Na manhã de hoje, o economista criticou a maneira que Gustavo se apresentou na chamada para o público. "Eu não gostei que ele fala assim, a 'lacrolândia'. Ele passou um pouco do ponto nessa palavra que ele usou. Se ele é hétero top, ou não ser, isso é um jogo, ele tem que viver", opinou Gil.

Ana Maria Braga questionou o que seria um hétero top. "Para mim é o [homem] que se acha bonito, que vai pra academia, que se regojija, e querer bonito não é problema, mas ele usou a palavra 'lacrolândia' e isso me pegou", respondeu o economista.

A repórter Juliane Massaoka, que também participava do programa, esclareceu o significado do termo 'lacrolândia'. "São pessoas que estão militando por causas de minorias, contra o racismo, a favor do feminismo, contra o machismo. E tem gente que não está muito disposta a querer mudar, a querer evoluir, aceitar a modernidade que chegou… O mundo era de um jeito, e vai mudando, a gente não pode aceitar coisas que eram aceitas há um tempo atrás. Só que tem gente que não está muito afim de mudar, de rever seus conceitos, se aceitar como preconceituoso…", explicou.