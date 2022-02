Maria, Eliezer e Natália dão beijo triplo no BBB 22 - Globo

Publicado 10/02/2022 10:35 | Atualizado 10/02/2022 11:00

Rio - Natália decidiu conversar com Maria após dar beijão em Eliezer em um dos quartos do "BBB 22". Ela acreditava que poderia ficar algum climão entre as duas após beijar o affair da atriz, mas não foi o que aconteceu. A conversa foi tão tranquila que elas acabaram dando um beijo triplo com o próprio Eliezer.