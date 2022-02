Maria no BBB 22 - Globo

Publicado 10/02/2022 09:51

Rio - O beijo entre Eliezer e Natália rendeu bastante. Depois da pegação em pleno quarto, com Jessi e Vinicius presente, Maria foi conversar com o designer sobre o episódio. Os dois vivem um affair dentro da casa há alguns dias, mas ela parece não importar que ele beije outras pessoas.

"Não fica preocupado porque rolou um beijo. Você é solteiro, Natália é solteira. Natália está carente porque já tem um mês de programa aí, um mês fora de casa... A gente está com saudade de fazer certas coisas. Não é a primeira vez que ela dá em cima de você. E você sempre deu liberdade. Não é problema nenhum também", disse Maria para Eliezer em conversa no quarto Lollipop.

E Maria não se importa mesmo. Depois do papo, ela protagonizou beijo triplo com Eliezer e Natália. Ela também explicou sua relação com Eliezer em conversa com Vinicius durante a festa da líder Jade Picon. Paraela, não houve incomodo ao saber do beijo de seu affair com a designer de unhas.

"A gente tinha conversado entre a gente e não é uma coisa regrada. A gente não está apaixonado e ela se sentiu na liberdade de dar um beijo nele. Falei: 'você está de boa?, ela: 'eu estou', eu: 'espero que amanhã você se lembre do que fez' e ela: 'sim'. Quando ele chegou, ela falou que a gente podia fazer um trisal e falei: 'bom, um trisal já tem que é eu, Eli e Lina. A gente vai fazer um quarteto'. Ela brincou e a gente deu um selinho", relembrou Maria.

"Eu não me importei porque eu estou bem e sei dos meus atos. Falei: 'Eli, você está de boa?' e ele foi na brincadeira, dando um selinho em todo mundo. Falei pra ela que estava de boa porque meu atrito não é esse. São coisas nossas que a gente conversou e está tudo bem. Eu quero que o Eli esteja bem com isso", continuou.